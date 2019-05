Camera: domani alle 9 audizione su riforma istituti italiani di cultura

- Domani, giovedì 30 maggio, alle ore 9, il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema paese, presso l'Aula della commissione Affari esteri della Camera, svolge l'audizione del direttore generale del Maeci per il Sistema paese, ministro plenipotenziario Vincenzo De Luca, nell'ambito dell'esame istruttorio della Relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2017. L'appuntamento - riferisce in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)