Cultura: torna il cinema in piazza a Roma, da giugno a agosto 104 serate in 3 arene della città

- Tre arene, tre schermi in tre luoghi della città, con 104 serate a ingresso gratuito, 40 incontri con ospiti, oltre 80 metri quadrati per attività culturali e 3.000 posti a sedere per gli spettacoli. Sono i numeri della nuova edizione de "Il Cinema in piazza", la rassegna organizzata dal Piccolo America che dal 1 giugno all'1 agosto animerà la città di Roma. Il programma è stato presentato questa mattina alla WeGil di Trastevere dal presidente dell'associazione, Valerio Carocci, insieme con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicesindaco di Roma Capitale, Luca Bergamo, il presidente della Cciaa di Roma Lorenzo Tagliavanti e il preside della scuola 'Volontè Daniele Vicari. Dunque il Piccolo America torna in tre le location: piazza San Cosimato a Trastevere (1 giugno-1 agosto), il Porto Turistico di Ostia (22 giugno-27 luglio), il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (13 giugno-28 luglio). Quest'anno il Cinema in Piazza allarga lo sguardo al panorama internazionale cinematografico, aprendo le porte a ospiti come Mathieu Kassovitz che riporterà in Italia il cult "L'odio"; il maestro Paul Schrader che alla Cervelletta presenterà "Taxi Driver"; Debra Winger per "Il tè nel deserto". A grandi autori internazionali saranno poi dedicate le retrospettive, come quella per Alfonso Cuarón a San Cosimato, per il regista sudcoreano Kim Ki-Duk, che ha mandato un videomessaggio di saluto, e per lo statunitense Wes Anderson. (segue) (Xcol2)