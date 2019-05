Cultura: torna il cinema in piazza a Roma, da giugno a agosto 104 serate in 3 arene della città (2)

- "Il nostro obiettivo è colorare e far vivere i territori, dal centro alle periferie portando luce dove non arriva più - ha detto il presidente del Cinema America, Valerio Carocci - Lo facciamo con il cinema, come strumento sociale e di servizio. Vogliamo essere come una grande biblioteca pubblica, in cui la città può prendere in prestito ogni sera un film e guardarlo tutti insieme. Non crediamo - ha aggiunto Carocci - che le proiezioni vadano in competizione con le sale a pagamento, ma crediamo siano una opportunità per far conoscere al pubblico il linguaggio audiovisivo. Il cinema in piazza è una scommessa vinta in termini politici e culturali". Secondo Carocci "è una voglia di cinema che non viene soddisfatta dall'industria, e la capacità del Piccolo America è di generare un'offerta diversa che dà l'opportunità di riscrivere il rapporto tra l'esercizio cinematografico e i territori che può garantire la rinascita delle sale. Pensare che la sala così com'è possa competere con lo streaming è sbagliato - ha concluso -, bisogna riscrivere il rapporto con i territori". Omaggi e retrospettive saranno dedicate ai grandi nomi del cinema come Bernardo Bertolucci, per il quale verranno proiettate 10 opere a San Cosimato, presentate, tra gli altri, da Ennio Morricone, Stefania Sandrelli, Marco Bellocchio, Adriana Asti e Marco Tullio Giordana. Inoltre, saranno omaggiati anche Bruno Ganz (con Silvio Soldini), Claudio Caligari, Sophia Loren e Carlo Verdone. La domenica di San Cosimato sarà dedicata alle opere di Paolo Sorrentino. Al termine di ogni film verranno, inoltre, proiettati gli episodi della serie "The Young Pope". Lo stesso giorno gli appassionati di Star Wars potranno incontrarsi al Casale della della Cervelletta, dove verrà proiettata l'intera saga, mentre Ostia omaggerà Steven Spielberg. (segue) (Xcol2)