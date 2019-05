Cultura: torna il cinema in piazza a Roma, da giugno a agosto 104 serate in 3 arene della città (3)

- Una sera a settimana in ogni arena sarà invece per i bambini, con i classici di Disney e Miyazaki. Spazio anche alle opere prime di esordienti italiani e i corti degli studenti della scuola Gian Maria Volonté e del Centro sperimentale di cinematografia. L'apertura delle tre arene sarà, però, dedicata a tre film italiani, in compagnia di registi e cast: "Sulla mia pelle" a Trastevere, "Dogman" a Tor Sapienza e "Come un gatto in tangenziale" a Ostia. "Sono contento perché noi sosteniamo da sempre questa esperienza che via via è cresciuta e oggi è una bomba di energia positiva per la cultura romana, e non solo - ha detto il governatore Zingaretti - perché 3 schermi con questa programmazione e questi ospiti segnano l'identità culturale della Capitale. Il fatto che siano dei ragazzi e delle ragazze i protagonisti assoluti di questa fatica ci rende tutti orgogliosi. E' una bella storia di Roma, - ha sottolineato Zingaretti - parte da una occupazione, da un rapporto difficile con le istituzioni, la costruzione di un rapporto dentro la legalita. Visti i numeri, Cinema in piazza è il più grande evento culturale legato al cinema in Italia, vista anche la qualità dei film e degli ospiti. E' un evento di caratura nazionale e internazionale. Il motore di questa bomba di energia - ha concluso Zingaretti - è la cultura, è ciò di cui c'è bisogno in questo Paese e in questa città". (Xcol2)