Emilia-Romagna: garantita validità abbonamento "Mi muovo tutto treno" su Frecciargento linea adriatica (2)

- Infine, la Regione ha ottenuto rassicurazioni da parte di Trenitalia sull’assenza di possibili problemi di capienza sui nuovi treni. Trenitalia ha infatti chiarito che, tenuto conto degli attuali livelli di frequentazione registrati sui treni Frecciabianca nei giorni feriali, nelle tratte Rimini-Bologna e Bologna-Milano, i posti offerti sui nuovi Frecciargento Etr 700 risultano sufficienti a garantire la domanda di trasporto sulle tratte in questione. La sostituzione sarà graduale - per terminare entro il primo semestre 2020 - e inizierà il 9 giugno con due coppie di Frecciabianca Milano - Ancona (Ancona 5.00-Milano 9.10; Ancona 6.20-Milano 10.25; Milano 18.35-Ancona 22.44; Milano 19.35-Ancona 23.33) confermando tutte le fermate degli attuali Frecciabianca. Riguardo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile, il Frecciargento Etr 700 garantirà maggior comfort, wi-fi fast a bordo di ultima generazione, velocità massima di 250 km/h e articolazione su tre livelli di servizio, per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. La Regione Emilia-Romagna si è impegnata a monitorare puntualmente questo passaggio per garantire le attuali condizioni a pendolari e abbonati e porre rimedio immediatamente a possibili disagi che si dovessero venire a creare. (Ren)