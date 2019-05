Camera: domani alle 13 audizione Conferenza regioni e province autonome su delega governo su Turismo

- Domani, giovedì 30 maggio, alle ore 13, la commissione Attività produttive della Camera svolge audizioni di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante delega al governo in materia di turismo. L'appuntamento - riferisce in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)