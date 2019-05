Malawi: presidenziali, leader opposizione Chakwera non riconosce rielezione Mutharika

- L'opposizione del Malawi non accetterà l'esito delle elezioni presidenziali, che hanno riconfermato il presidente Peter Mutharika alla guida del paese con il 38,6 per cento delle preferenze. Lo ha dichiarato all'emittente "Bbc" il candidato dell'opposizione Lazarus Chakwera, arrivato secondo con il 35,4 per cento dei voti. "Se non combattiamo per il Malawi nessuno saprà cos'è realmente accaduto", ha dichiarato il leader del Congresso del Malawi, denunciando "gravi irregolarità" nello scrutinio del voto. Mutharika ha giurato ieri per un secondo mandato nello stadio Kamuzu di Blantyre, invitando i malawiani ad unirsi per aiutare il paese a crescere. “È tempo di andare avanti. C'è un tempo per combattere, c'è un tempo per unire e per sviluppare questo paese”, ha detto Mutharika, ribadendo la sua promessa elettorale di promuovere una governance pulita e di incentivare la ripresa economica dopo anni di corruzione e cattiva gestione. La proclamazione di Mutharika è avvenuta dopo che l'Alta corte del Malawi ha revocato la sua ingiunzione alla Mec di rinviare "a data da destinarsi" la diffusione dei risultati definitivi, imponendo la revisione giudiziaria dei ricorsi per brogli presentati in 10 distretti del paese. (segue) (Res)