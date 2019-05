Malawi: presidenziali, leader opposizione Chakwera non riconosce rielezione Mutharika (2)

- Durante il fine settimana i sostenitori dell’opposizione sono scesi in strada nella capitale Lilongwe, roccaforte dell'opposizione, dove la polizia ha dispiegato camion blindati e ha disperso i dimostranti, arrestando 34 persone. Un totale di 6,8 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne lo scorso 21 maggio per rinnovare i 193 seggi del parlamento e per eleggere il nuovo presidente del Malawi. Il presidente in carica Mutharika, 78 anni, ha corso per un secondo mandato alla guida del paese. A sfidare il capo dello Stato si sono presentati in totale sette candidati. In campagna elettorale i contendenti hanno fatto leva sull’impegno a liberare il paese dalla corruzione, puntando il dito sul caso che ha coinvolto lo stesso presidente in uno scambio di tangenti per 3,9 milioni di dollari, per il quale è stato condannato a rimborsare 200 mila dollari, uno scandalo che Mutharika si è ben guardato dall’evocare durante la sua campagna elettorale. Per il presidente uscente la partita della fiducia si gioca piuttosto sulla promessa di continuare il lavoro realizzando nuove infrastrutture. (segue) (Res)