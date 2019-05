Imprese: da Regione Lazio 26 milioni di euro per innovazione con programma Start up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo dalla Regione 26 milioni di euro per le imprese innovative del Lazio, territorio che vede crescere ogni anno il numero delle sue imprese innovative. Nel 2013 infatti erano 49, oggi sono più di 1.100 grazie alla sinergia tra università, acceleratori sempre più avanzati e azione dell'amministrazione regionale. Lo annuncia la Regione Lazio in una nota. "Questo programma rappresenta quello che noi intendiamo per buona amministrazione - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Un altro esempio concreto di sostegno effettivo all'innovazione e all'impresa". Con il programma "StartupLazio", infatti, la Regione sta utilizzando i fondi europei per la promozione di un ecosistema favorevole all'innovazione, partendo dalle scuole e dalle università, sino ad arrivare al finanziamento delle nuove imprese. In quest'ambito il progetto Lazio Venture – che mette a disposizione di fondi di investimento risorse da destinare ad imprese innovative – può essere considerato tra i più avanzati a livello europeo. In questi giorni il progetto fa concreti passi avanti, con l'avvio ufficiale dell'operatività dei primi tre fondi di Venture Capital: Vertis Venture 4 Scaleup Lazio gestito da Vertis Sgr spa, il fondo Barcamper Venture Lazio gestito da Primomiglio Sgr spa e il fondo United Ventures II Lazio gestito da United Ventures Sgr spa. Ognuno di questi fondi avrà a disposizione risorse pubbliche, per complessivi 26 milioni di euro, che potranno essere usate insieme a risorse private da coinvolgere negli investimenti nelle imprese. I primi investimenti e le aperture delle presenze operative a Roma dei gestori dei fondi sono attese a breve. (segue) (Com)