Imprese: da Regione Lazio 26 milioni di euro per innovazione con programma Start up (2)

- "Il programma StartupLazio è uno degli assi dell'attività della Regione a favore dell'innovazione e Lazio Venture è un passo importante. Perché mette risorse a disposizione di specialisti che verranno a guardare 'dentro' le nostre università, i nostri centri di ricerca, i nostri incubatori alla ricerca di idee di innovazione da far crescere. Sono convinto contribuirà in maniera determinante alla crescita di un 'mondo' delle startup che a Roma e nel Lazio è già forte e dobbiamo aiutare a crescere nei prossimi anni. Anche grazie all'Europa", ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Gian Paolo Manzella. "Siamo molto soddisfatti dei risultati fino ad oggi raggiunti con le misure dedicate al capitale di rischio – ha dichiarato il direttore di generale di Lazio Innova Andrea Ciampalini. Sono 50 i milioni di euro della programmazione europea che Lazio Innova, per conto della Regione Lazio, ha già allocato sia con la pubblicazione del bando Innova Venture sia attraverso gli investimenti nei fondi di Vertis, Primomiglio e United Venturs, e già pronti per essere investiti, in sinergia con capitali privati, in imprese innovative con una sede operativa nel Lazio. (Com)