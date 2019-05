Roma: blitz Polizia locale in deposito marchi contraffatti al Pigneto, scoperto giro affari di oltre 400mila euro

- Scoperto dalla Polizia Locale di Roma Capitale un deposito del falso nella zona del Pigneto: 23.000 marchi contraffatti di note aziende della moda e del lusso e alcuni articoli già pronti per la vendita. Le indagini, avviate già nei mesi scorsi dagli agenti della Polizia Locale del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e della Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale) sulla filiera del commercio abusivo, hanno portato all'individuazione del magazzino in cui sono state rinvenute circa 23.000 etichette pronte per essere attaccate a borse, scarpe, accessori e trasformare così normali articoli in prodotti contraffatti, per un giro di affari del valore di oltre 400.000 euro. Trovate anche alcune merci già pronte per essere vendute su strada. L'intervento, è scattato questa notte, al culmine di un'attività di monitoraggio iniziata dagli operanti dopo il rintraccio di alcuni corrieri, avvenuto nelle settimane precedenti durante i controlli nell'area della stazione Termini. Gli agenti hanno proceduto al sequestro di tutta la merce ed alla denuncia di una persona per detenzione di materiale contraffatto. (Rer)