Roma: Corrotti (Lega), vicinanza a Raggi per minacce ricevute

- "Mi sento di esprimere la mia vicinanza al sindaco di Roma Virginia Raggi e alla sua famiglia, come consigliere regionale ma prima di tutto come donna, per le minacce ricevute in questi giorni che hanno avuto come conseguenza un rinforzo della sua scorta”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere della Lega Regione Lazio. “Azioni come queste sono la dimostrazione di quanto la criminalità organizzata sia radicata nella Capitale: le mafie sono il primo problema di sicurezza della città e grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini la lotta per la legalità sarà ancora più efficace”, ha concluso Corrotti. (Ren)