Libia: premier Sarraj, "nessun nuovo negoziato con Haftar"

- Il primo ministro libico Fayez al Sarraj, capo del Governo di accordo nazionale (Gna), ha detto che "non c'è alcun modo" di negoziare con il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), perché ormai "non ci si può più fidare" dell'uomo forte della Cirenaica. "La volontà di dividere la Libia è una linea rossa e non sarà mai superata", ha detto Sarraj nelle dichiarazioni rilasciate al sito web "Swissinfo", sottolineando la volontà di "consegnare il paese come è stato ricevuto a coloro che verranno dopo". Dopo l'offensiva lanciata dall'Lna il 4 aprile scorso per prendere Tripoli, più di un osservatore ha avanzato l'ipotesi di una partizione della Libia, dato lo stallo militare e l'impossibilità di raggiungere una soluzione politica. Eventualità però smentita seccamente dal primo ministro. Al Sarraj ha aggiunto che quando si è insediato a Tripoli nel marzo 2016 - sbarcando in maniera rocambolesca alla base navale di Abu Seta, provenendo via nave dalla Tunisia - "c'erano più di 100 gruppi armati" nella capitale libica, mentre ora si se conterebbero "solamente quattro". (Lit)