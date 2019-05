Municipio Roma X: Sinistra italiana, riscritta ordinanza balneare, fatto gravissimo, serve chiarezza

- "L'ordinanza balneare, firmata dalla sindaca Raggi, è stata 'riscritta' per refusi e imprecisioni. Tradotto, il precedente documento è stato revocato per essere ripresentato dopo alcune modifiche. Un fatto gravissimo, unico nella storia di Roma Capitale, su cui è necessario fare chiarezza immediatamente". Lo denuncia di Marco Possanzini, segretario di Sinistra italiana del Municipio X di Roma. "Innanzitutto la sindaca Raggi dovrebbe riferire in Campidoglio su quanto accaduto, assumendosi le responsabilità del caso, così come la presidente Di Pillo dovrebbe fare lo stesso in Municipio. Ad un mese dall'apertura ufficiale della stagione estiva è inaccettabile che l'amministrazione in carica ritiri l'ordinanza balneare per 'correggerla' evitando così pesantissimi contraccolpi di carattere amministrativo e non solo. E' questa la tanto attesa rivoluzione sul mare di Roma? Abbiamo spiagge libere lasciate nella più completa desolazione, alcune addirittura prive del servizio di salvamento e assistenza bagnanti, il tutto per la gioia dei concessionari degli stabilimenti che, nonostante moltissime irregolarità, saranno automaticamente legittimati da questo comportamento sciatto e irresponsabile di un'amministrazione capace solo di articolare parole ma incapace di produrre fatti concreti - continua la nota -. Il mare di Roma è un tema nazionale e questa amministrazione, nonostante quanto accaduto sulle nostre coste, ha mostrato nella migliore delle ipotesi una totale inadeguatezza nel gestire un bene comune come lo sono il mare e le spiagge. Quando si parla di mare di Roma, questo non è il primo inciampo dell'amministrazione. Pochi giorni fa, relativamente ai clamorosi ritardi nella pubblicazione all'albo pretorio della ordinanza balneare invernale, ritardo che rischia di aver determinato un pesantissimo danno erariale, abbiamo presentato un esposto alla Corte dei conti chiedendo un capillare approfondimento della vicenda. Su questi accadimenti chiediamo alla sindaca Raggi e alla presidente Di Pillo di rompere il silenzio 'fiabesco' dietro il quale si sono rifugiate e riferire in aula Giulio Cesare e in aula Massimo di Somma su quanto accaduto, assumendosi tutte le responsabilità del caso. La litania di 'quelli di prima' non regge più. Sul mare di Roma c'è bisogno, innanzitutto, di chiarezza assoluta", conclude Possanzini. (Com)