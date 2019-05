Cina-Usa: Huawei presenta ricorso contro “divieti incostituzionali” di Washington (3)

- Questi fattori potrebbero rendere più costoso per gli operatori wireless statunitensi come AT&T e Verizon acquistare hardware, switch e router necessari per il 5G. Il presidente Trump ha più volte ribadito che gli Stati Uniti dovranno vincere la corsa al 5G diventando la prima grande nazione con una rete wireless con connessione dati di nuova generazione. Il 5G, che promette di comprimere i dati sulle reti molto più velocemente dei sistemi attuali, fornirà l'Infrastruttura necessaria per le prossime invenzioni futuristiche in campo commerciale e militare. (segue) (Cip)