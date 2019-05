Nord Macedonia: Ue, moderatamente preparato a obblighi adesione

- La Macedonia del Nord ha continuato a mantenere un ritmo costante di attuazione delle riforme dell'Unione europea e, per quanto riguarda la sua capacità di assumere gli obblighi di adesione, il paese è moderatamente preparato nella maggior parte delle aree. Lo ha scritto la Commissione europea nel suo rapporto annuale sullo stato dei progressi dei paesi verso l'Ue. Il governo ha provveduto a rafforzare la democrazia e lo stato di diritto e ha continuato a subire cambiamenti fondamentali in un'atmosfera politica inclusiva e aperta. Il paese ha continuato a raggiungere risultati tangibili in settori chiave identificati nelle conclusioni del Consiglio, come il sistema giudiziario, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la riforma dei servizi di intelligence e della pubblica amministrazione. Dopo la firma dello storico accordo raggiunto con la Grecia nel giugno 2018, nel mese di settembre 2018 è stato organizzato un referendum consultivo, in cui la maggioranza degli elettori ha dato il proprio sostegno all'adesione del paese all'Ue e alla Nato. (segue) (Beb)