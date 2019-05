Nord Macedonia: Ue, moderatamente preparato a obblighi adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali erano ben organizzate e le libertà fondamentali sono state rispettate, il Parlamento ha migliorato le sue prestazioni e ha rafforzato le funzioni legislative, anche limitando l'uso di procedure accelerate. La situazione interetnica è rimasta calma nel complesso, nonostante alcune tensioni occasionali. Il governo ha perseguito il suo impegno per aumentare la fiducia tra le comunità. Il clima in cui operano le organizzazioni della società civile ha continuato a migliorare e la società civile ha continuato a svolgere un ruolo costruttivo nel sostenere i processi democratici. Per quanto riguarda la riforma dei servizi di intelligence, la Macedonia del Nord ha compiuto buoni progressi. Il paese è moderatamente preparato con la riforma della sua amministrazione pubblica, tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la responsabilità dell'amministrazione e prevenire la sua politicizzazione. (segue) (Beb)