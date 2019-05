Nord Macedonia: Ue, moderatamente preparato a obblighi adesione (3)

- Nel sistema giudiziario, si sono compiuti buoni progressi nell'affrontare le "priorità di riforma urgente" e le raccomandazioni della Commissione di Venezia e il gruppo di esperti sullo stato di diritto. Il paese ha dimostrato la costante determinazione a migliorare il sistema giudiziario e l'attuazione del il nuovo quadro giuridico costituisce una solida base per proseguire i progressi. Per quanto riguarda la lotta alla corruzione, la Macedonia settentrionale ha un certo livello di preparazione e, a questo proposito, il nuovo quadro giuridico per la prevenzione della corruzione è migliorato e la nomina dei nuovi membri della Commissione statale per la prevenzione della corruzione è stata molto più trasparente che nel passato. (segue) (Beb)