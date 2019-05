Nord Macedonia: Ue, moderatamente preparato a obblighi adesione (4)

- Le autorità devono intensificare ulteriormente gli sforzi per dimostrare che lotta alla corruzione è una priorità nazionale a tutti i livelli di potere. Tuttavia, la corruzione è prevalente in molte aree e rimane una questione di preoccupazione.Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, devono continuare gli sforzi anche se sono stati fatti alcuni progressi. Il quadro giuridico per la protezione dei diritti fondamentali è ampiamente in linea con lo standard europeo e il paese ha compiuto buoni progressi: ha aumentato la protezione contro i crimini di odio e discriminazione con emendamenti al codice penale e l'adozione della legge sulla prevenzione e la protezione dalla discriminazione. Tuttavia, il meccanismo di controllo esterno della polizia non è ancora operativo e il paese deve sviluppare ulteriormente l'uso di sanzioni alternative e libertà vigilata. Il paese deve anche compiere ulteriori sforzi per diffondere e affrontare coerentemente le raccomandazioni degli organismi europei e internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda il trattamento di detenuti, donne e persone con disabilità. (segue) (Beb)