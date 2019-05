Nord Macedonia: Ue, moderatamente preparato a obblighi adesione (5)

- Il paese ha un certo livello di preparazione nell'area della libertà di espressione e ha compiuto buoni progressi rispetto all'anno scorso. Il clima per la libertà dei media e la libertà di espressione ha continuato a migliorare, ma è essenziale che i funzionari pubblici e le élite politiche dimostrino un livello superiore di tolleranza nei confronti della critica, sostenendo così la libertà di espressione. Il paese deve fare sforzi continui per migliorare l'indipendenza e gli standard professionali dell'emittente pubblica nonché i suoi aspetti di sostenibilità finanziaria. Per quanto riguarda la cooperazione regionale, il paese ha mantenuto buoni rapporti con gli altri paesi dell'allargamento e hanno partecipato attivamente alle iniziative regionali. (segue) (Beb)