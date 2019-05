Nord Macedonia: Ue, moderatamente preparato a obblighi adesione (7)

- La crescita economica è ripresa dopo un anno di stagnazione, sebbene gli investimenti siano rimasti sottotono. Il governo ha adottato misure per migliorare la gestione delle finanze pubbliche e la trasparenza, ha adottato riforme della tassazione dei redditi e del sistema pensionistico. La composizione della spesa è peggiorata e il consolidamento fiscale deve essere più ambizioso, il funzionamento del mercato del lavoro è compromesso dalla persistenza di problemi strutturali. La Macedonia del Nord ha fatto alcuni progressi ed è moderatamente preparata per far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Ue. (segue) (Beb)