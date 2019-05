Europee: Grancio (demA), voti dimezzati per M5s a Roma frutto rescissione contatti con territorio

- "Una forza politica ed un'amministrazione in carica che vedono dimezzare il proprio elettorato nella Capitale nel giro di tre anni dovrebbero porsi qualche domanda. Quanto meno riflettere su quali siano stati gli effetti della sistematica rescissione dei contatti con associazioni e organismi di partecipazione sul territorio che ha finito per isolare il governo della città, una rescissione voluta dai vertici nazionali del movimento per avere le mani libere e che ha aperto un’autostrada ad altri interessi". Così in una nota Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina ed esponente di demA, commentando il risultato delle elezioni europee a Roma. "Riflettere sul disastro delle politiche in materia di rifiuti, sull'assenza di qualunque tratto di novità in materia urbanistica, sulla totale latitanza di interventi contro l’emergenza abitativa, su una gestione del trasporto pubblico che ha peggiorato drasticamente un livello di servizio già scadente - prosegue Grancio - Invece di fare le valige la Sindaca Raggi e la sua maggioranza vanno avanti a testa bassa e indossano robusti paraocchi per non vedere il degrado della città e la sofferenza crescente degli strati sociali più disagiati nelle nostre periferie. Quello che ferisce non solo sono gli errori nelle politiche, ma la mancanza totale di empatia con la città e il suo disagio. Roma merita di più. C’è ora urgenza - conclude Grancio - di definire una piattaforma programmatica che delinei un futuro sostenibile per la città e di una nuova classe dirigente che potrà scaturire solo da una rinascita vigorosa della partecipazione civica". (Com)