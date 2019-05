Agricoltura: Rolfi, da Regione Lombardia 4 mln per ridurre emissioni e investire su sostenibilità ambientale

- L'Accordo di Programma per la qualità dell'aria nel Bacino Padano rende disponibili 4 milioni di euro (2 milioni di fondi regionali e 2 milioni di fondi del ministero dell'Ambiente) per le aziende agricole lombarde. I fondi potranno essere utilizzati per tre tipologie di intervento: acquisto di attrezzature che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti o digestato nella fase di distribuzione; copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile e realizzazione di impianti di trattamento di effluenti o digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e la riduzione dei volumi. Il bando aprirà la prossima settimana e sarà attivo fino a esaurimento risorse. Tutte le informazioni tecniche saranno pubblicate sul sito della Regione Lombardia. (segue) (Com)