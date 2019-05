Agricoltura: Rolfi, da Regione Lombardia 4 mln per ridurre emissioni e investire su sostenibilità ambientale (2)

- "Le aziende agricole lombarde - ha commentato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi riferendosi al piano di azione regionale volto alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - stanno vincendo le sfide legate alla sostenibilità ambientale, grazie a continui investimenti in innovazioni tecnologiche. La Regione Lombardia vuole essere al loro fianco". "La sostenibilità ambientale del ciclo produttivo degli alimenti - ha proseguito - è sempre più richiesta sul mercato". "La Lombardia è una eccellenza anche in questo ambito - ha concluso - ma dobbiamo darci l'obiettivo come settore di migliorare sempre e di comunicare in maniera adeguata". (Com)