Speciale energia: Ungheria, ripreso pompaggio petrolio russo attraverso oleodotto Druzhba

- L’Ungheria ha ripreso il pompaggio di petrolio russo conforme agli standard qualitativi nel comune di Fenyeslitke. È quanto si legge all’interno di un comunicato diffuso oggi dalla compagnia russa per il trasporto petrolifero Transneft. “Il pompaggio è ripreso intorno alle ore 00:10 (ora locale), e le prime consegne in Russia dovrebbero essere completate per le ore 18”, si legge nel documento. Il problema con la qualità del petrolio nell'oleodotto Druzhba è sorto ad aprile, quando del combustibile contaminato con cloruri è stato immesso nel sistema di condotte nella regione di Samara e ha raggiunto prima la rete e le raffinerie bielorusse, poi quelle dell'Europa orientale. (Vap)