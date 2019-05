Speciale energia: Azerbaigian-Russia, forniture petrolio oleodotto Baku-Novorossijsk riprenderanno primo luglio

- L'esportazione di petrolio attraverso l'oleodotto Baku-Novorossijsk riprenderà il primo luglio. Lo ha detto Elshad Nasirov, vicepresidente della compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian Socar. Nasirov, citato dall’agenzia di stampa “Trend”, non ha menzionato i volumi esatti di forniture. L’Azerbaigian ha sospeso le forniture di petrolio attraverso il gasdotto Baku-Novorossijsk a marzo a causa delle riparazioni nella sezione azerbaigiana del gasdotto. Un rappresentante di Socar ha detto in precedenza che per il periodo di lavori di riparazione, i volumi di petrolio previsti sono stati erogati attraverso l'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (Btc). (Res)