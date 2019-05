Speciale energia: presidente azerbaigiano Aliyev, abbiamo posto di rilievo fra paesi petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha aperto i lavori della XXVI Conferenza internazionale sul petrolio e sul gas del Caspio. “La coincidenza con il 25mo anniversario del ‘Contratto del secolo’, che è la pietra angolare della strategia petrolifera sviluppata e realizzata dal nostro leader nazionale Heydar Aliyev, rafforza ulteriormente l'importanza della fiera e della conferenza di quest'anno”, ha detto il capo dello Stato azerbaigiano. “Quest'anno segna un altro evento nel settore petrolifero del nostro paese. Settant'anni fa, nel 1949, per la prima volta nella leggendaria Oil Rocks di Baku, si aprì una nuova era per l'industria mondiale del petrolio e del gas con l'inizio della produzione in mare aperto”, ha detto Aliyev. “Ora l'Azerbaigian detiene un posto di rilievo tra i grandi esportatori di gas e petrolio. I risultati ottenuti grazie allo sviluppo dinamico del nostro paese, che ha registrato una rapida crescita socio-economica, hanno portato a miglioramenti sostanziali in tutti i settori, compreso il settore non petrolifero, diversificando l'economia nazionale”, ha proseguito il presidente. “Oggi il nostro paese è conosciuto come un partner affidabile nell'arena internazionale. Non abbiamo solo fatto del nostro meglio per rispettare i nostri impegni, ma abbiamo anche creato condizioni favorevoli per gli investitori stranieri. L'Azerbaigian, che ha una posizione speciale nello sviluppo dell'industria petrolifera mondiale, svolge anche progetti di investimento su larga scala in vari paesi. L'anno scorso, la prima parte del progetto Corridoio meridionale del gas è stata ufficialmente inaugurata e si è svolta una cerimonia cerimoniale per il lancio del gasdotto transanatolico (Tanap)”, ha ricordato Aliyev. “La realizzazione di questol progetto è uno dei risultati più memorabili della nostra strategia energetica durante gli anni dell'indipendenza. Il Tanap ha chiaramente dimostrato il potere economico del nostro paese e il ruolo vitale nel garantire la sicurezza energetica dell'Europa. Sono certo che con il completamento del progetto del gasdotto transadriatico (Tap), un nuovo importante progetto infrastrutturale sarà implementato nel Corridoio Sud. Questo ci consentirà di fornire le ricche riserve di gas dell'Azerbaigian in modo diversificato alla Turchia e ai mercati europei in modo più breve e sicuro”, ha concluso il presidente. (Res)