Tangenti: spunta 'pizzino' con finanziamento illecito di 10 mila euro per campagna elettorale di Tatarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli atti dell'inchiesta, condotta dalla Dda di Milano, sul giro di tangenti, appalti e nomine e pilotate, spunta un 'pizzino' trovato e sequestrato nel portafogli di Gioacchino Caianiello, ritenuto dagli inquirenti il 'burattinaio' del sistema, lo scorso 7 maggio quando venne arrestato. Nel pezzettino di carta c'è scritto "Tata - Ecol - 10'000 € (Europee)" che secondo i pm 'certifica' un finanziamento illecito alla campagna elettorale per le elezioni europee a Pietro Tatarella, ex consigliere comunale di Forza Italia e candidato, risultato dopo il voto di domenica non eletto, da parte della Ecol-Service dell'imprenditore Daniele D'Alfonso. Secondo l'accusa Tatarella, finito in carcere per i reati di associazione a delinquere, corruzione e finanziamento illecito, sarebbe stato a libro paga di D'Alfonso che gli avrebbe versato 5mila euro al mese dietro consulenze fittizie, oltre ad altre utilità e alla messa a disposizione della carte di credito per le vacanze in Sardegna. In cambio il politico forzista ed ex vicecoordinatore degli azzurri in Lombardia, avrebbe svolto il ruolo di procacciatore d'affari per il titolare della Ecol-Service, tra cui alcuni appalti messi a gara dall'Amsa.(Rem)