Energia: Mozambico, Eni acquisisce partecipazioni in tre nuove licenze esplorative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa acquisizione Eni rafforza ulteriormente la sua presenza in Mozambico, un paese di importanza strategica per la società. Nel corso del quinto Licensing Round, Eni Mozambico si era aggiudicata, in qualità di operatore, anche il Blocco A5-A, adiacente al blocco A5-B, con una quota di partecipazione del 59,5 per cento. Gli altri partner sono Sasol (25,5 per cento) ed Enh (15 per cento). Successivamente Eni e Qatar Petroleum hanno firmato un accordo per consentire a Qatar Petroleum di acquisire una partecipazione del 25,5 per cento nel blocco A5-A, portando la quota di Eni al 34 per cento. L’accordo è soggetto all'approvazione da parte delle autorità mozambicane. Eni è presente in Mozambico dal 2006, a seguito dell’acquisizione di una partecipazione nell’Area 4 ubicata nel bacino offshore di Rovuma, nell’area settentrionale del paese, dove dal 2011 al 2014 sono state scoperte risorse supergiant di gas naturale nei giacimenti di Coral, Mamba e Agulha, stimate in 2.400 miliardi di metri cubi di gas in posto. (Com)