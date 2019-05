Cultura: Zingaretti, Cinema America bomba di energia per città e paese

- "È evidente che dietro tutto questo c'è un'immensa fatica fisica ed intellettuale. Che traspare dalle parole di Valerio e dal lunghissimo elenco di ringraziamenti. Dimostra che dietro a questo evento c'è una larga parte di città. Una bomba di energia positiva che esploderà nelle prossime settimane e di cui c'è un immenso bisogno". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la presentazione della nuova edizione della rassegna "Cinema in Piazza" organizzata dal Cinema America. "Visti i numeri - ha aggiunto Zingaretti - non credo di sbagliare se dico che cinema in piazza è uno dei più grandi eventi di cinema che c'è in Italia. È importante anche perché il motore di questa bomba di energia è la cultura. È quello di cui c'è bisogno a Roma e in questo Paese". Zingaretti ha anche annunciato che la Regione realizzerà "un intervento strutturale per ripristinare tutta l'accessibilità al parco della Cervelletta (a Tor Sapienza dove ci sarà una delle tre arene ndr). (xcol4)