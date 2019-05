Torino: Università, al via le elezioni per il nuovo rettore, in lizza Geuna e Sembenelli

Torino, 29 mag 14:39 - (Agenzia Nova) - Giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2019 è indetto il primo turno delle elezioni del rettore dell'Università di Torino per il mandato 2019-2025, che si svolgeranno con modalità telematica di voto. L'eventuale secondo turno elettorale si svolgerà nei giorni 19 e 20 giugno 2019; l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni 10 e 11 luglio 2019. I seggi sono aperti per tutte e tre le tornate elettorali con i seguenti orari: I giornata dalle ore 8:30 alle 19:00; II giornata dalle ore 8:30 alle 15:00. A chiusura delle operazioni di voto, per ciascun turno Elettorale, si procederà allo scrutinio informatizzato ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento Elettorale. I candidati sono due: il professor Stefano Geuna (prorettrice professoressa Giulia Anastasia Carluccio) e il professor Alessandro Sembenelli (prorettrice professoressa Roberta Siliquini). Tutte le informazioni alle pagine web: https://politichediateneounito.it/it/verso-le-candidature-geuna-carluccio e https://politichediateneounito.it/it/verso-le-candidature-sembenelli-siliquini.