Torino: Università, al via le elezioni per il nuovo rettore, in lizza Geuna e Sembenelli (2)

- Per l'elezione del rettore hanno diritto di voto i professori di ruolo, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e i rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento. Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà delle/degli aventi diritto. Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo e delle/dei collaboratrici/collaboratori ed esperte/i linguistiche/linguistici è calcolata in base al coefficiente di ponderazione pari a 0,2. Dislocazione seggi: Rettorato, Via Verdi, 8: Principe D'Acaja; Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100: Aula Studio, piano terra, edificio D1, (cod. 0 D1 08); Asse Giuria, Via Michelangelo, 27: Aula Mosso; Molinette, Via Genova, 3 Torino: Aula 101 - Piano interrato; Ex Irve, Corso Unione Sovietica 218 bis: Ex Celid, piano terra; Grugliasco, Via Leonardo da Vinci, 44: Sala Riunioni Struttura Didattica Speciale (Veterinaria) Palazzina Gialla; San Luigi, Regione Gonzole, 10: Sala riunioni Polo Biologico. (Rpi)