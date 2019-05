Roma: Zingaretti, solidarietà a Raggi per minacce Casamonica

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una nota esprime solidarietà al sindaco di Roma Virginia Raggi vittima di minacce per la quale la Prefettura ha previsto l'innalzamento del livello di scorta: "Solidarietà e vicinanza alla sindaca e alla Procura di Roma in questa lotta per la legalità contro le mafie che deve vedere unite tutte le istituzioni. Sono certo che le minacce subite da Virginia Raggi da parte dei Casamonica, così come riportato oggi dalla stampa, non scalfiranno il suo operato e quello dell'amministrazione capitolina". (Com)