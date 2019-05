Grecia: fonti Nd a “Nova”, leader Mitsotakis punta a nuovi investimenti e detassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rompere il "triangolo della stagnazione" in Grecia grazie a nuove riforme, da quella delle pensioni, all’università, alle politiche fiscali che prevedono tagli alle tasse come quello del 30 per cento all’Enfia e una maggiore sinergia con le banche per attirare nuovi investimenti. Questi i punti salienti del programma proposti da Kyriakos Mitsotakis leader del principale partito di opposizione greco, Nuova democrazia (Nd), riferiti ad “Agenzia Nova” da fonti interne alla formazione politica, in vista delle elezioni anticipate annunciate dal primo ministro, Alexis Tsipras, all’indomani del voto per il rinnovo del Parlamento europeo. La prossima tornata elettorale è prevista per il 7 luglio, come annunciato oggi dallo stesso governo di Atene. Il partito conservatore greco, archiviata la vittoria alle europee dove la formazione ha registrato il 33 per cento dei consensi, punta a fare uscire la Grecia dalla stagnazione e a farla diventare il “primo paese post-populista” dell'Ue in caso di vittoria alle prossime elezioni parlamentari. (segue) (Gad)