Grecia: fonti Nd a “Nova”, leader Mitsotakis punta a nuovi investimenti e detassazione (2)

- Mitsotakis ha ribadito che “c’è molto lavoro da fare” e che “il Paese non ha bisogno di celebrazioni”, nel caso in cui riuscirà a diventare primo ministro. Il primo obiettivo di Nd, come riportano le fonti di partito, è un maxi piano di investimenti per attirare “100 miliardi di euro nei prossimi 5-10 anni, raddoppiando il tasso di crescita della Grecia al 4 per cento”. Per questo Nd intende riformare il sistema pensionistico e contemporaneamente “disincentivare l'evasione fiscale” oltre ad introdurre una riforma dell'istruzione per “liberare scuole e università da vincoli arbitrari, migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, aprire mercati energetici, rafforzare organismi indipendenti”. (segue) (Gad)