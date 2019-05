Grecia: fonti Nd a “Nova”, leader Mitsotakis punta a nuovi investimenti e detassazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure più volte evocate dallo stesso Mitsotakis negli ultimi giorni resta il taglio all'imposta unica sulle le proprietà immobiliare (Enfia) del 30 per cento o ancora l'aliquota dell'imposta sulle società fino al 20 per cento, l'aliquota di imposta sui dividendi al 5 per cento con tagli aggiuntivi ai contributi per la previdenza sociale. Risorse che saranno in parte finanziate “riducendo l'impronta del governo”, riferiscono le fonti, tramite azioni che limitino la spesa pubblica e l’introduzione di “partenariati pubblico-privati”. Il terzo “pilastro” sono le banche su cui il leader di Nd intende migliorare la legislazione in materia di bancarotta e insolvenza onorando gli impegni per il rimborso degli “arretrati dello Stato” realizzando “pienamente il budget degli investimenti pubblici”, e puntando ad includere la Grecia nel “programma di reinvestimento” della Banca centrale europea (Bce). (Gad)