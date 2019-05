Fmi-Messico: si apre oggi visita di Lagarde, colloqui con presidente Lopez Obrador

- La direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagard, sarà da oggi 29 maggio in Messico per una visita di due giorni che la porterà - tra l'altro - a incontrare il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Il bilaterale, ha spiegato a inizio settimana il capo dello stato, non servirà a chiedere finanziamenti per il paese nordamericano, ipotesi al momento da scartare viste le condizioni finanziarie attuali. L'agenda di Lagarde prevede inoltre l'intervento a una "sessione solenne" al Senato, e la partecipazione a un atto organizzato dal Women's Forum for the Economy and Society (Wfes). (segue) (Mec)