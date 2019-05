Fmi-Messico: si apre oggi visita di Lagarde, colloqui con presidente Lopez Obrador (2)

- L'incontro con il capo dello stato si terrà mercoledì 29 nel palazzo della presidenza. Il presidente ha come detto scartato l'ipotesi di richieste di prestiti. "Non richiederemo nuovi crediti. Non indebiteremo il paese. Stiamo bene", ha detto Lopez Obrador, rivendicando una situazione finanziaria "sana": "sarebbe un problema se spendessimo più di quanto entra nelle casse pubbliche, ma al contrario il gettito va bene, le spese sono contenute perché stiamo facendo risparmi". Secondo quanto riferiscono fonti del governo citate dal quotidiano "Milenio", nel bilaterale Lopez Obrador presenterà un riassunto delle azioni e degli obiettivi dell'esecutivo, e un dettaglio sulla "stabilità finanziaria" garantita nei primi cinque mesi di attività, nonché "i piani per raggiungere l'obiettivo di crescita del 4 per cento entro la fine del mandato, nel 2024. (segue) (Mec)