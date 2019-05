Slovenia-Russia: ministri Esteri Cerar e Lavrov, rapporti con Usa non intaccano relazioni bilaterali

- I rapporti bilaterali tra Slovenia e Stati Uniti non hanno alcuni impatto negativo nelle relazioni tra Lubiana e la Russia, caratterizzati da un'ottima cooperazione nel campo dell'economia e della cultura. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri sloveno, Miro Cerar, nella conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Sergej Lavrov, in visita a Lubiana. Secondo Cerar, Slovenia e Russia "vogliono avere una cooperazione normale". Cerar ha sottolineato che la Slovenia vuole rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali con la Russia. Lubiana, ha proseguito il ministro, vuole ottimi rapporti con Washington, nell'ambito della loro comune appartenenza alla Nato; mentre Mosca viene vista come "un importante mercato" per la Slovenia, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'istruzione e della cultura.(Lus)