Reddito cittadinanza: Mulè (FI), parole Tridico dovrebbero far vergognare chi annunciava abolizione povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma in una nota che "le parole del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che sottolinea anche con una certa soddisfazione che 'il tasso di rifiuto del reddito di cittadinanza si conferma intorno al 25-27 per cento', dovrebbero far vergognare chi dal balcone annunciava festeggiante l'abolizione della povertà. Si è mai visto un povero rifiutare un aiuto? Allora, non di viltà si tratta", continua il parlamentare, "ma solo di un gran rifiuto a una misura che osteggia 'la coesione e lo Stato sociale', e umilia i cittadini in difficoltà che si aspettavano un sussidio non un ulteriore peso fiscale".(Com)