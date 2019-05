Tangenti: Caianiello, mai preso denaro illecitamente, ben vengano approfondimenti (2)

- (segue) Secondo quanto riferito dal suo difensore, Caianiello ha chiesto di essere interrogato dai pm per "spiegare tutto" chiarendo gli addebiti che gli sono contestati. L'ex coordinatore provinciale di Forza Italia "non si ritiene un burattinaio di illeciti, ma un decisionista" che ha avuto "sempre una buona rilevanza politica a livello provinciale e regionale e capacità di muovere voti". In merito all'udienza davanti al Riesame, l'avvocato Massironi solleverà "la questione della competenza territoriale" e "l'origine e l'inutilizzabilità delle intercettazione telefoniche partite da Busto Arsizio" che secondo la tesi difensiva "non avevano i presupposti per essere avviate". Se le istanze dovessero essere accolte dai giudici della XII sezione del Tribunale per Massironi "crollerà tutto l'impianto accusatorio". (Rem)