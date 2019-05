Istat: 10.500 i giovani laureati che nel 2017 si sono trasferiti all’estero (2)

- Tra le città metropolitane, nell'ultimo anno solo Bologna, +31,8, e Milano, +32, hanno registrato tassi positivi ed elevati; seguono a distanza Torino, +4,7, e Firenze, +3,8. Per Roma il 2017 si è chiuso quasi in pareggio, -0,7, mentre tutte le altre città metropolitane hanno registrato perdite di varia entità, più contenute per Cagliari, Genova e Venezia, più consistenti negli altri casi, Reggio Calabria -42 per mille. Se letto in serie storica, l’indicatore di mobilità dei giovani laureati evidenzia saldi negativi diffusi in buona parte del Paese e indica nelle province di Latina, Verbano-Cusio-Ossola e Vicenza, Verbano-Cusio-Ossola e Vicenza i territori che hanno subito le perdite maggiori in termini di capitale umano tra il 2011 e il 2017. Nello stesso periodo la Lombardia e l’Emilia-Romagna si sono confermate tra le regioni più attrattive: in particolare Milano, Bologna e Padova hanno mantenuto valori positivi per tutto il periodo. Gli addetti nelle imprese culturali rappresentano un sottoinsieme dell’occupazione culturale complessiva, che include i lavori svolti in altri settori dell’economia privata e nei settori pubblici e non profit. Considerando i soli lavoratori, dipendenti e indipendenti, nelle imprese attive in questi settori, nel 2016 si contano in Italia oltre 250mila addetti, l’1,4% degli addetti totali nelle imprese. Questo valore medio, in lieve declino a partire dal 2008, mostra dinamiche territoriali piuttosto diversificate. Al Nord i valori dell’indicatore, ancorché bassi, hanno delineato una relativa stabilità dell’occupazione culturale, intorno all’1,5% per tutto il periodo, nel Mezzogiorno sono in costante declino, dall’1,2% del 2008 all’1,0% del 2016, mentre il centro Italia è la ripartizione trainante malgrado un leggero calo nell’ultimo anno, 1,8%. Tra le città metropolitane spiccano Milano e Roma, con un valore prossimo al 3% nel 2016, seguite da Palermo, Firenze e Venezia, intorno al 2%. (Ren)