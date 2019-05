Smog: a Novate Milanese quarto presidio di protesta dei circoli di Legambiente (2)

- Con il nuovo presidio, al quale hanno preso parte i rappresentanti di Legambiente Lombardia e dei circoli di Cormano, Bollate, Paderno Dugnano e Cusano Milanino, “si è voluto insistere su un punto in particolare: il completamento della S.P.119 tra Bollate, Senago e Paderno, un'arteria stradale che alleggerirebbe parte del traffico che attraversa Bollate e poi si scarica su Novate e Cormano”, prosegue la nota. Il flashmob degli attivisti di Legambiente è stato anche occasione per incontrare i candidati sindaco di Novate Milanese Massimiliano Aliprandi e Daniela Maldini che hanno ascoltato le istanze dei cittadini presenti, L'attenzione è stata posta anche sulle problematiche legate all'A52 (ex Rho-Monza) e sulla proposta di realizzare un sistema di mobilità pubblica integrato nell'area metropolitana attraverso il biglietto unico. Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 giugno a Cusano Milanino. (Rem)