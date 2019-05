Cultura: dal 30 maggio al 22 settembre alla Fabbrica del Vapore la mostra 'Leonardo da Vinci 3D'

- Aperta al pubblico da domani 30 maggio al 22 settembre, nella Cattedrale di Fabbrica del Vapore, la mostra "Leonardo da Vinci 3D". L'esposizione racconta il genio vinciano, la sua vita, le sue scoperte, le sue straordinarie opere d'arte attraverso la tecnologia più rivoluzionaria, tra realtà aumentata e ologrammi. Prodotta da Medartec e Comune di Milano, con la produzione artistica dello studio fiorentino Art Media Studio, la mostra è realizzata con il Patrocinio dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e in collaborazione con Fratelli Alinari, il più antico archivio di immagini fotografico al mondo. "Fabbrica del Vapore, rinata negli ultimi anni come spazio di aggregazione culturale dedicato principalmente ai più giovani, è il luogo ideale per indagare l'artista e scienziato con un linguaggio tecnologico e multimediale – commenta la vicesindaco Anna Scavuzzo –, capace di restituire la genialità di Leonardo e farne apprezzare la straordinaria attualità, attraverso un inedito quanto innovativo sguardo". "Leonardo da Vinci 3D" è stata ideata come un viaggio lungo oltre 500 anni e permette di conoscere 'dal vivo' il maestro del Rinascimento Italiano: è infatti lo stesso Leonardo, riprodotto in una creazione olografica a grandezza naturale, a raccontare le intuizioni e gli episodi che costellano il suo lavoro. Grazie all'app Leonardo da Vinci 3D - da oggi scaricabile - è possibile interagire con le opere e il suo creatore per un'esperienza davvero immersiva: basta inquadrare le creazioni leonardesche o il logo della mostra per scoprire nuovi contenuti sull'universo di Leonardo. (segue) (com)