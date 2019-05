Economia: Corte Conti, taglio risorse penalizza crescita, aumentare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le previsioni di crescita di medio termine dell'economia italiana non prospettano per ora spazi di accelerazione significativa delle entrate. Pertanto, saranno richiesti maggiori sforzi per trovare risorse adeguate per incrementare in maniera significativa il livello degli investimenti". È quanto emerso dal Rapporto 2019 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica, presentato al Senato. "Questo andamento può innestare un circolo vizioso per cui, a fronte di una scarsità di risorse indotta" anche "dalla bassa crescita e di spese percepite nell'immediato come non comprimibili, la continua riduzione degli investimenti pone a sua volta le basi per una minore crescita in futuro".(Rin)