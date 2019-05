Romania: Commissione giuridica Senato raccomanda revoca immunità a presidente Tariceanu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dna ha chiesto al Senato di approvare l'avvio di un'azione penale nei confronti di Popescu Tariceanu. I pubblici ministeri sostengono che il presidente del Senato è accusato di aver ricevuto quasi 800 mila dollari da rappresentanti di una società austriaca per concludere una serie di atti aggiuntivi su un contratto commerciale. Il denaro sarebbe stato poi utilizzato per finanziare la campagna elettorale. Secondo la fonte citata, l'inchiesta coinvolge anche altre persone. La società sotto indagine è la Fujitsu Siemens Computers, il cui nome era anche collegato al fascicolo Microsoft, che ha coinvolto diversi dignitari romeni. Nel 2014, l’austriaca Fujitsu Siemens GmbH ha denunciato alcuni reati commessi da dipendenti romeni in relazione alla conclusione e all'esecuzione dell'accordo di licenza di Microsoft del 2004 con il governo di Bucarest. Fujitsu Siemens Computers è stata anche coinvolta in altri casi penali riguardanti il noleggio di licenze Microsoft. (Rob)