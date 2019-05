Balcani: Commissione Ue, aprire adesione ad Albania e Nord Macedonia, Turchia si è allontanata

- L'Albania e la Macedonia del Nord hanno compiuto dei progressi e, per questo, la Commissione europea raccomanda che il Consiglio europeo apra i negoziati di adesione con i due paesi, mentre la Turchia ha continuato ad allontanarsi ulteriormente dall'Unione europea. E' il contenuto della valutazione annuale sull'attuazione delle riforme nei paesi dei Balcani occidentali e in Turchia, pubblicata oggi dalla Commissione europea. Lo si apprende dalla Commissione europea. Per quanto riguarda i Balcani occidentali, una prospettiva europea solida e credibile rimane essenziale per guidare la trasformazione, favorire la riconciliazione, stabilizzare la stabilità delle esportazioni nella regione e promuovere valori, norme e standard dell'Ue. (segue) (Beb)