Balcani: Commissione Ue, aprire adesione ad Albania e Nord Macedonia, Turchia si è allontanata (2)

- La strategia della Commissione per i Balcani occidentali del febbraio 2018 ha generato un rinnovato impegno da parte dell'Ue e dei suoi Stati membri e ha creato un nuovo impulso in tutta la regione. A distanza di un anno, i paesi partner hanno compiuto progressi concreti e dimostrato l'impegno per la prospettiva europea, anche se l'adozione generale delle riforme varia. L'Albania e la Macedonia del Nord hanno accolto l'opportunità e le riforme, in particolare nelle aree identificate come cruciali dal Consiglio nel giugno 2018. Alla luce dei notevoli progressi compiuti e delle condizioni pertinenti soddisfatte, la Commissione ha raccomandato oggi che il Consiglio ora apre i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia settentrionale. (segue) (Beb)