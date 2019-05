Balcani: Commissione Ue, aprire adesione ad Albania e Nord Macedonia, Turchia si è allontanata (3)

- "I Balcani occidentali sono l'Europa e faranno parte del futuro dell'Ue, di un'Unione europea più forte, stabile e unita. è stato un anno di cambiamenti positivi in tutta la regione, l'Albania e la Macedonia del Nord hanno dimostrato una forte determinazione a progredire sul cammino dell'Ue e hanno ottenuto risultati concreti e irreversibili. In base a ciò, oggi raccomandiamo che il Consiglio apra l'adesione negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord. La politica di allargamento dell'Unione europea è un investimento per la pace, la sicurezza, la prosperità e la stabilità dell'Europa", ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. (segue) (Beb)