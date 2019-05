Balcani: Commissione Ue, aprire adesione ad Albania e Nord Macedonia, Turchia si è allontanata (4)

- "L'Albania e la Macedonia del Nord hanno abbracciato l'opportunità del rinvigorito programma per l'allargamento e si sono pronunciate sulle riforme. La Macedonia del Nord non solo ha proseguito il suo ambizioso programma di riforme, ma ha anche raggiunto un accordo storico con la Grecia, risolvendo una controversia sui nomi di 27 anni, un esempio per l'intera regione e oltre. L'Albania sta perseguendo profonde riforme, in particolare una grande trasformazione del suo sistema giudiziario. Tutti questi sforzi testimoniano il potere di attrazione dell'Unione europea", ha detto il commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn. (segue) (Beb)